Esenyurt'ta Köpek Çalma ve İşkence Olayı

ESENYURT'ta tel örgüyle çevrili alana geçerek burada bulunan köpeği çalan şüphelinin, başka bir köpeği işkence yaparak öldürdüğü, bir köpeği de yaralı halde bırakıp kaçtığı öne sürüldü. Yaralı halde bulunan köpek İBB ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ardıçlı Mahallesi 846'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tel örgüyle çevrili alana geçerek burada bulunan köpeği çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler incelenirken, görgü tanıkları şüphelinin aynı gün aynı bölgede bir köpeği öldürdüğü tespit edildi. Aynı kişinin mahalle sakinleri tarafından bir köpeğin boğazını sıkıp, derisini yüzdüğü ve hayvanı boğazından kan gelmiş halde bırakıp olay yerinden uzaklaştığı da tespit edildi. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek tedavi altına alındı. Polis bir köpeği çalan, bir köpeği öldüren ve başka bir köpeği de yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.