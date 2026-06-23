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Esenyurt'ta yıkım sırasında devrilen apartmanın zarar verdiği bina tahliye edildi

Esenyurt'ta yıkım sırasında devrilen apartmanın zarar verdiği bina tahliye edildi
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Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan apartman, yan binaya devrildi. 3 katlı binanın duvarları yıkılırken, daireler hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bina sakinleri tahliye edildi.

ESENYURT'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartman devrilerek yan tarafta bulunan 3 katlı binaya zarar verdi. Hasar oluşan dairelerdeki bazı salon, balkon ve yatak odasının duvarlarının bir kısmı yıkıldı. Binadaki kişiler olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartman devrilerek yan tarafta bulunan 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katına zarar verdi. Hasar oluşan dairelerdeki bazı salon, balkon ve yatak odasının duvarlarının bir kısmı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Binadaki kişiler ekipler tarafından tahliye edildi.

'ÜSTÜMÜZÜ BİLE GİYEMEDİK, ZAR ZOR KAÇTIK'

Hasar oluşan binada oturan Berat Yörük, "Küçük kardeşlerim vardı dışarıda onlar oyun oynuyordu. Komşularımız ile beraber uyarmamıza rağmen iş makinesi operatörüne 'Yavaş yapın' dedik. Bina sabah sallanıyordu, kaç kere söyledik dinlemediler bizi. En son bizim binaya vurdular. Üstümüzü bile giyemedik, zar zor kaçtık. Oraya gittim üzerime yürüdüler, küfür ettiler bana. Yan binayı da sayarsak 6 daire zarar gördü. Kepçeyle önce bizim katımıza, daha sonra yan binamıza vurdular. Aşağı indik, tepki gösterdik. Operatör kaçıp gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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