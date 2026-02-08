Haberler

Esenyurt'ta araçları çizen şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir kişi, kaldırıma park edilen araçların kaportalarını elindeki cisimle çizdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahipleri durumu polise bildirdi.

ESENYURT'ta kaldırıma park edilen bazı araçları elindeki cisimle çizen şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, kaldırıma park edilen araçları görünce yavaşladı. Binalardan kendisini gören olup olmadığını kontrol eden şüpheli, elindeki cisimle bazı araçların kaportalarını çizerek zarar verdi. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı sokaktaki evine girdi. Araçlarındaki çizikleri fark eden sahipleri, sokaktaki güvenlik kameralarını inceledi. Polise şikayette bulunan araç sahipleri, görüntüleri sanal medya hesaplarından da paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

