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Esenyurt'ta Kafede Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Esenyurt'ta Kafede Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde bir kafede elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

ESENYURT'taki bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki bir kafede saat 06.00 sıralarında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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