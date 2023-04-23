Esenyurt'ta ikinci el eşyaların satıldığı dükkan alev alev yandı

Esenyurt'ta gece saatlerinde ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkanda yangın çıktı. Alevler iş yerinin bahçesindeki eşyaları sararken, yakında bulunan 4 katlı bir binanın dış cephesi ile dairelerin camları zarar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1913 Sokakta ikinci el eşyaların satıldığı 500 metrekare bahçe içerisindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm dükkanı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yükselen alevler yan taraftaki 4 katlı bir binanın dış cephesinin zarar görmesine ve daire camlarının kırılmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dükkan ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

İkincie el eşyaların satıldığı iş yerinden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler de bahçe içerinden alevlerin yükseldiği ve vatandaşların büyük panik içinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise alevlerin yan taraftaki binaya sirayet ettiği kaydediliyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.