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Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt'ta husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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ESENYURT'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 624. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi vurulurken, karşı gruptakiler silahlı şüpheliye sopalarla saldırdı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda silahla yaralandığı belirlenen 1 kişi ve sopayla darbedilen silahlı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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