Esenyurt'ta Hırsızlık: 5 Top Tel ve 15 Demir Direk Çalındı

ESENYURT'ta el arabasıyla dolaşan şüpheli, bir iş yerinin önündeki 5 top teli ve 15 demir direği çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi 878'inci Sokak'a dün saat 14.00 sıralarında el arabasıyla gelen şüpheli önce bir binaya girip kısa süre kaldı. Şüpheli daha sonra binadan çıkıp el arabasıyla aynı sokaktaki bir dükkanın önüne yöneldi. Şüpheli etrafını kontrol ettikten sonra yerde duran 80 metre uzunluğundaki 5 top teli gördü. Adam bir süre dükkanın önündekileri inceledikten sonra 5 top teli ve 15 demir direği arabaya yükleyip uzaklaştı. İş yeri sahibi, eşyalarının çalındığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.