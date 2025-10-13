İki kişi birden saldırdı! Gazeteciyi sokak ortasında ağır yaraladılar
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evine doğru yürüyen gazeteci Hakan Tosun, bilinmeyen bir nedenle 2 kişinin fiziki saldırısına uğradı.
GAZETECİ HAKAN TOSUN AĞIR YARALANDI
Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Öte yandan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.M.(18) ve A.Ş.(24)'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA-ANKA