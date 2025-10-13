Haberler

Esenyurt'ta Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neşe D. adlı kadına çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralanan Neşe D., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak'ta meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Neşe D. (35)'ye yoldan geçen çöp kamyonu çarptı. Neşe D. çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalarak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralanan Neşe D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun Neşe D.'ye çarptığı anlar kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

