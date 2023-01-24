Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı. Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title