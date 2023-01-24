Cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
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Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı. Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel