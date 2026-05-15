Haberler

İBB'nin yenilediği yaya üst geçidi Esenyurt'ta hizmete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB tarafından teknik ömrünü tamamlayan eski yapının yerine inşa edilen yaya üst geçidi, 'Barış ve Kardeşlik Köprüsü' adıyla hizmete girdi. 200 metre uzunluğundaki çelik köprü, engelli erişimine uygun olarak tasarlandı ve iki mahalleyi birbirine bağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine inşa edilen Esenyurt'taki yaya üst geçidi, "Barış ve Kardeşlik Köprüsü" adıyla hizmete vermeye başladı.

Açılışta konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, köprünün demirlerinin tamamen çürüdüğünü, kullanılamaz hale geldiğini, bu durumun vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Bu nedenle buranın projelendirmesini gerçekleştirdiklerini ve yapımını üstlendiklerini anlatan Aslan, "Teknik ömrünü tamamlamış eski yapının yerine güvenli, çağdaş ve dayanıklı yeni köprümüzü inşa ettik." dedi.

Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde hayata geçirilen "Barış ve Kardeşlik Köprüsü", İnönü ve Zafer mahalleleri ile Üçevler ve Sultaniye mahallelerini birbirine bağlayarak, bölgedeki yaya sirkülasyonunu güvenli bir koridora taşımayı amaçlıyor.

Engellilerin kullanımına uygun geçit

Toplam 200 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen üst geçit, engelli erişimine uygun inşa edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
Ceyhan'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti

Görüntü Venedik'ten değil: Sanayi esnafı sörf tahtası ile işe gitti!
Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

41 yıllık hakimiyetin bitmesine artık sayılı saatler kaldı

İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı