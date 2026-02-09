İstanbul'da binicilik tesisinde tanışan çiftin nikahı at üzerinde kıyıldı
Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisleri'nde tanışan çift, nikahlarını at üzerindeyken gerçekleştirdi. Behçet Demir ve Dilara Eren, evlilik töreninde sıra dışı bir şekilde at üzerinde gelin ve damat oldular.
Esenyurt Belediyesine ait binicilik tesisinde tanışan çift, at üzerinde dünyaevine girdi.
Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisleri'nde eğitmenlik yapan Behçet Demir, bir süre önce binicilik eğitimi almak için tesislere gelen Dilara Eren ile tanıştı.
Evlenme kararı alan çift, nikah törenlerini sıra dışı bir şekilde gerçekleştirdi.
Binicilik tesislerinde yapılan nikah törenine, gelin ve damat at üstünde geldi. Demir ve Eren, imzaları yine at üzerinde attı.
Gelin ve damat, tören sonrası yapılan danslara yine at üzerinde eşlik etti.
