Esenyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yan binanın çatısına da sıçrayarak iki binada hasara neden oldu.
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın, iki binanın çatısında hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel