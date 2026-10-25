Esenyurt'ta 4 otomobilin dikiz aynasına zarar veren kimliği belirsiz kişiler aranıyor

Esenyurt'ta 4 otomobilin dikiz aynasına zarar veren kimliği belirsiz kişiler aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda park halindeki 4 otomobilin aynaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Aracında ve çevredeki 3 otomobildeki hasarı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücü, sorumluların bulunmasını istedi.
ESENYURT'ta park halindeki 4 otomobilin aynaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Otomobillerdeki hasarı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen araç sahibi, sorumluların bulunmasını istedi.
Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü, gece aracının yanına döndüğünde yan aynasının kırıldığını gördü. Çevrede park halinde bulunan 3 otomobilin de dikiz aynalarının kırıldığını veya zarar gördüğünü fark eden sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Araçlara neden zarar verildiğini anlayamadığını belirten sürücü, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.