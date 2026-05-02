Esenyurt'ta 2 motosikletli ile otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

Esenyurt'ta bir otomobilin sürücüsü ile 2 motosikletli arasında çıkan kavga, sürücünün cep telefonu ve motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda "U dönüşü" yapan otomobil sürücüsü ile ters istikamette seyreden 2 motosikletli arasında tartışma çıktı.

Motosikletliler, yola aniden çıktığını iddia ettikleri sürücünün yolunu kesip aracı durdurdu.

Otomobilin sürücüsü ise camiye yetişmek için ani dönüş yaptığını ifade ederek, motosikletlilerden anlayışlı olmalarını istedi.

Araçlar, kısa süren tartışmanın ardından yollarına devam etti.

Motosikletliler, caddede yanlarından hızla geçen otomobili takip etmeye başladı.

İki motosikletli, bir süre sonra yeniden önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne hakaret etmeye başladı.

Motosikletlilerden biri, otomobilin camına ve aynasına sopayla vurdu.

Kavganın sona ermesinin ardından araçlar hareket etti.

Olay, motosikletlilerden birinin kask kamerası ve sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.