Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Esenyurt'ta biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Ören, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, polise verdiği ifadesinde eski oturduğu eve giderek ev sahiplerinin kapısını çaldığını, açılmayınca sinirlenip rastgele bıçaklama olaylarını gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, -ESENYURT'ta, biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Abdullah Ören, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde, eski oturduğu eve giderek ev sahiplerinin kapısını çaldığını, açılmayınca çok sinirlenip bıçaklama olaylarını rastgele gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda, sokak sokak gezen bir şüpheli önünü gelen kişilere bıçakla saldırmıştı. Biri Suriye uyruklu, biri kadın toplam 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Abdullah Ören, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulandı. Şüphelinin daha önceden aralarında yaralamanın da bulunduğu 14 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin ailesi tarafından istenmediği için bir yıldır sokaklarda yaşadığını söylediği öğrenildi.

"SOKAKLARDA YÜRÜRKEN ÖNÜME GEÇENE SALDIRDIM"

Olay günü daha önceden ailesiyle birlikte yaşadığı eski ev sahibinin evine gittiğini anlatan Abdullah Ören, "Bana kapıyı açmadılar. Bunun üzerine eve taş attım. Çok sinirlenmiştim. Sokaklarda yürürken önüme gelene saldırdım. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım." dedi. Öte yandan şüphelinin 21 Ocak 2023 tarihinde Çam ve Sakura Şehir hastanesine giderek olay çıkardığı ortaya çıktı. Olay sırasında bir doktorun odasının camlarını kırarak tahrip eden şüphelinin doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin mevcutlu olarak çıkarıldığı adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Saldırı Güvenlik Şiddet Adliye Gözaltı Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title