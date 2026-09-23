Haberler

Esenyurt D-100'de refüje çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, şoför öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt D-100'de refüje çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, şoför öldü
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüje çıkmasının ardından aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki kamyonet şoförü, kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ESENYURT, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonetin şoförü Jorabel Toklobayev (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.25 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu Torium mevkisi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jorabel Toklobayev yönetimindeki 34 BM 1682 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kamyonet, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Türkmenistanlı Toklobayev, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Toklobayev, ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jorabel Toklobayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isterken katil oldu

Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu bulundu

Polis Esenyurt'ta düğmeye bastı! 2 adresten 272 kilo uyuşturucu çıktı
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti