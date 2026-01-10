Haberler

Esenyurt Belediyesinden ilçe sakinlerine ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ailelerin ve çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla 6 farklı merkezde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Oyun terapileriyle çocukların duygusal gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ailelerin ve çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 6 farklı merkezde verilen psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve çift terapisi hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan çalışmalar doğrultusunda ise uzmanlar eşliğinde oyun terapileri düzenleniyor. Terapiler sayesinde çocukların kendilerini daha sağlıklı ifade etmeleri ve yaşadıkları sorunlarla baş edebilmeleri hedefleniyor.

Danışmanlık hizmeti, 5 farklı mahallede faaliyet gösteren Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri ile Tebessüm Durağı Çocuk ve Aile Destek Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, söz konusu merkezlere bizzat başvurarak danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Vatandaşlar, ailelerin ve çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla verilen ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti hakkında detaylı bilgiye, belediyenin çağrı merkezini arayarak ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
