Haberler

Esenyurt Akçaburgaz'da mobilya atölyesindeki yangına itfaiye müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Akçaburgaz'da mobilya atölyesindeki yangına itfaiye müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

ESENYURT'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde çıktı. Mobilya atölyesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

Kaplanın öldürdüğü genç saldırıdan dakikalar önce bunu istemiş
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi
8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Son anları ortaya çıktı
Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış
Evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Evde otururken kabusu yaşadı! Bir anda kapıdan içeri girdi
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

Bir bardak su başına iş açtı!
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor