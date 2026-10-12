Esenyurt Akçaburgaz'da mobilya atölyesindeki yangına itfaiye müdahale ediyor

Esenyurt Akçaburgaz'da mobilya atölyesindeki yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
ESENYURT'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde çıktı. Mobilya atölyesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı