Esenyurt Akçaburgaz'da mobilya atölyesindeki yangına itfaiye müdahale ediyor

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ESENYURT'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde çıktı. Mobilya atölyesinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı