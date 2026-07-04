Sağlıklı Yaşam Hizmetleri İçin Esenlik Merkezleri ve Üniteleri Kurulacak

(ANKARA) - Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, tedavi amacı taşımayan koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici sağlıklı yaşam hizmetlerinin esenlik merkezleri ve ünitelerinde sunulmasının önü açıldı. Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak.

Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturuldu.

Düzenleme kapsamında, tedavi amacı taşımaksızın bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetlerin sunulması hedeflendi.

Yönetmeliğe göre, hizmetler "esenlik merkezi" veya "esenlik ünitesi" olarak verilebilecek. Bu merkez ve üniteler; konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde açılabileceği gibi müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek.

Müstakil olarak açılacak esenlik merkezlerinin en az 500 metrekare, esenlik ünitelerinin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından yapılacak.

MERKEZLERDE TAM ZAMANLI HEKİM BULUNACAK

Esenlik merkezlerinde sunulacak uygulamalar; bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel planlanabilecek. Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak. Hekimlerden biri merkezin sorumlu hekimi olarak görev yapacak.

Yönetmelik kapsamında; dil ve konuşma terapisi, egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetleri, çamur terapisi, fizyoterapi hizmetleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, psikolojik destek hizmetleri, deniz suyu ve deniz kaynaklı tedavi yöntemleri, hiperbarik oksijen tedavisi, rehabilitasyon hizmetleri, sanat terapileri, güneş terapisi, termal sağlık terapileri ve tuz terapisi gibi uygulamalar sunulabilecek.

Olası acil durumlar için merkezler, bir hastane veya tıp merkeziyle iş birliği içinde çalışacak ve bünyelerinde acil müdahale odası bulunduracak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.

Yeni modelle, dünyada yaygınlaşan "sağlıklı ve kaliteli yaş alma" uygulamalarının Türkiye'ye kazandırılması ve bu alanda sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA