Esenler'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı
Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otomobilinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog