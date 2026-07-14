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Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Esenler'de bir panelvanın refüjü aşarak karşı yönden gelen 4 araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Oruçreis Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KUS 683 plakalı panelvan, refüjü aşarak karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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