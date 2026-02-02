Esenler'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişinin cesedi bulundu
Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra iki kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel