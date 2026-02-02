Haberler

Esenler'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra iki kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENLER Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
