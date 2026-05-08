Esenler'de iki sürücünün birbirini yaraladığı trafik kavgası kamerada

Esenler'de bir yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü İ.A. arasında çıkan kavgada E.Ö. bıçakla yaralanırken, İ.A. silahla karşılık verdi. Olay sırasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de, iki sürücünün birbirini bıçak ve silahla yaraladığı trafik kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Birlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü İ.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, İ.A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralandıktan sonra aracına dönerek silahını alan İ.A, motosiklet sürücüsüne ateş etti.

Yaralanan E.Ö. yere düşerken, İ.A. ve yanındaki bir kişi E.Ö'yü darbetmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü İ.A. gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
