Esenler'de sürücü, minibüsü kendisini uyaran yayaların üzerine sürdü Esenler'de kullandığı minibüsü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran kişilerin üzerine süren şoför hakkında "ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapıldı. Esenler'de kullandığı minibüsü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran kişilerin üzerine süren şoför hakkında "ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapıldı. Minibüsüyle çarşamba sabahı Çinçindere Caddesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen Sedat A, aracıyla yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S, yayaların karşıya geçmesini engellediği gerekçesiyle şoför Sedat A'yı uyardı. Bu kişilerle şoför arasında tartışma yaşandı. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla manevra yapan Sedat A, aracını yolun karşısına geçmek isteyen Elif A. ile Yağmur S'nin üzerine sürdü. Elif A, Nisa S. ve Yağmur S, polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Sedat A'yı gözaltına aldı. "Ters yöne girmek" ve "can güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından hakkında işlem yapılan Sedat A, serbest bırakıldı. Bu arada, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. AA / Berk Özkan - Güncel Esenler Güncel Haberler

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