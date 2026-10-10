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Esenler'de silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheliler aranıyor

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Esenler'de silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheliler aranıyor
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İddiaya göre, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

ESENLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışanlardan birinin yanındaki silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede kovan ve delil incelemesi yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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