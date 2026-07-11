Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Metris-Tekstilkent istikametinde ilerleyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.