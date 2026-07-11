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Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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TEM Otoyolu Metris-Tekstilkent istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Metris-Tekstilkent istikametinde ilerleyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
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