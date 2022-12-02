Şakalaşma cinayetle bitti! 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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İstanbul Esenler'de bir grup arkadaş şakalaşırken ellerindeki tabanca patladı. Tabancadan çıkan merminin kalbine isabet ettiği 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yaşları 18'in altında olan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden K.Ç, (17), olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE KALABALIK OLUŞTU
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden K.Ç'nin yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. K.Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.