Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Turgut Reis Mahallesi, Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında tek başına yaşadığı öğrenilen R.V.'nin, evinde çıkardığı yüksek sesler ile pencere ve balkonundan tencere-tavaya vurarak gürültü yapması ve sokağa sıvı dökmesi mahalleliyi tedirgin etti.

20 YILDIR TENCERE-TAVAYA VURUYOR

Yaşananların yaklaşık 20 yıldır aralıklarla sürdüğünü öne süren komşular, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydederek sanal medyada paylaştı ve çözüm bulunmasını istedi. Bitişik dairede yaşayanlar, evden gelen sesler nedeniyle çocuklarının korktuğunu belirtirken, bazı komşuları ise R.V.'nin pencere ve balkondan idrar ve sirke karışımı bir sıvı döktüğünü iddia etti. Sorunun yalnızca gürültü olmadığını savunan komşular, R.V.'nin psikolojik sorunları bulunduğunu öne sürerek tedavi edilmesini talep etti.

"MAHALLEDEN GEÇEN KİŞİLERE SU ATIYOR"

Komşularından R.Y., "Yan tarafta bir komşumuz var, psikolojik olarak çok rahatsız. Ailesi de müdahale etmediği için iyice hastalığı ilerledi. Komşulara, çevresine zarar vermeye başladı. Tencereleri birbirine vuruyor, mahalleden geçen kişilere su atıyor" dedi.

"2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA TRAVMA OLDU"

R.Y., "Ben yan tarafında oturuyorum. Çocuklarımı ayrı odada yatırmak istiyorum ama oda onunla bitişik olduğu için çocuklarım korkuyor, orada uyumuyorlar. 2 yaşındaki çocuğuma travma oldu. Duvarlara sürekli vurduğu için çocuğum korkuyla uyanmaya başladı. 13 yaşındaki, 9 yaşındaki kız çocuklarım odada uyuyamıyorlar. Biz de çok rahatsız oluyoruz gürültüden. Hiç uyumuyor sabahlara kadar. Sürekli duvarlara vuruyor, merdivenlere vuruyor, dışarı su atıyor, hortumla su tutuyor, eşlerimizin üzerine su atıyor. Hatta biz tepki gösterdiğimizde bize küfürler etmeye başladı. Tedavi olması gerekiyor. Yani devletimiz el atarsa iyi olur. Sesimiz duyulursa iyi olur" diye konuştu.

"20 YILDIR KOMŞUMUZ, 20 YILDIR DA AYNI SORUNLAR"

Karşı komşularından S.K. ise, "20 yıldır komşumuz, 20 yıldır da aynı sorunlar, aynı şikayetler. Kendisinin psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünmüyoruz, bunu bilinçli olarak yapıyor. Çünkü biz buraya taşınmadan önce de birçok insana bazı sıkıntılar vermiş. Bazı komşular bu durumdan dolayı taşınmış. Sokağa su döküyor, tencere vuruyor. Ondan sonra 'Siz cinlisiniz, siz sapıksınız' gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Biz rahatsızız kendisinden. Rehabilite oluyorsa olsun, olmuyorsa da artık bir şekilde bir çaresine bakılması gerekiyor, çok rahatsızız" dedi.

"KESİNLİKLE SAF SU DEĞİL"

Atılan suların temiz olmadığını iddia eden S.K., "Suların içinde idrar ve sirke var. Döktüğünde koku yayıldığı zaman ne olduğu anlaşılıyor, kesinlikle saf su değil. Pencerelere geliyor, yolda yürüyen insanların üzerlerine geliyor. Yani pis koku nedeniyle böcekleniyor, sinekleniyor. Her şekilde rahatsızız bu durumdan" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden D.B. de, "Ben dokuz yıldır burada yaşıyorum. Dokuz yıldır da şahit oluyoruz, dışarıya su döküyor kovayla, yani az bir miktarda değil. Gelenin geçenin üzerine döküyor. Gece gündüz tencereleri birbirine vurarak dışarıya doğru şiddetli sesler çıkartıyor, insanları rahatsız ediyor" dedi.

"ONUN CAMININ ÖNÜNDEKİ YOLU BİLE ARTIK KULLANAMIYORUZ"

D.B., "Komşular birçok kez kavga çıkarttılar bu konuyla alakalı ama kendisi bunu hiç kale almıyor. Çocukları da bu konuya bir çözüm getirmediler. Biz birçok kez şikayet de ettik ama ilgilenmediler. Artık bir yere yatırılıp tedavi edilmesi lazım. Ciddi psikolojik sıkıntı yaşayan bir insan. Bu konuyla alakalı hepimiz çok mağduruz. Birçok kez döktüğü sular üzerimize geldi, çocuklarımızın üzerine geldi. Onun camının önündeki yolu bile artık kullanamıyoruz. Bir bakkala giderken bile yolumuzu uzatıp diğer taraftan geçiyoruz" diye konuştu.

"GECE UYKUMUZDAN UYANIYORUZ"

Gece saatlerinde de gürültünün sürdüğünü belirten D.B., "Evin içinden duvarlarına vuruyor, yan tarafta oturan komşuları rahatsız ediyor. İnsanlar kendi evinin içinde bile rahat oturamıyorlar onun sesinden. Geceleri rahatça uyuyamıyorlar. Vurduğu sesler, çıkarttığı sesler aşırı derecede yüksek seviyede. Gece uykumuzdan uyanıyoruz, 1'de, 3'te, 5'te. Hiç fark etmiyor. Herkesi rahatsız etmek zaten amacı. Psikolojik sıkıntıları var" dedi.

"EĞER BİRİSİ ŞİKAYET EDERSE DAHA ÇOK YAPMAYA BAŞLIYOR"

D.B., "Binanın hemen yanında eskiden bir havalandırma borusu vardı, oraya çok şiddetli bir şekilde vurup ses çıkartıyordu, onu şikayet edip söktürdük. Şimdi de artık bir şey olmayınca tencereleriyle beraber cama çıkıp ama yüzünü çok göstermiyor. Eğer birisi şikayet ederse daha çok yapmaya başlıyor. Tepki olarak daha çok vuruyor, daha çok su döküyor. Kovayla yetmiyor, hortum tutuyor mesela" ifadelerini kullandı.

"KENDİ DÜNYASINDA KURUP KURUP İNANDIĞI BAZI ŞEYLER, DURUMLAR VAR"

D.B., "Kendi dünyasında kurup kurup inandığı bazı şeyler, durumlar var. Bunlara karşı da kendini korumak için değişik ritüeller yapıyor. Vurarak şiddetli sesler çıkartarak kendini neyden nasıl koruduğuna inanıyor bilmiyorum, farklı bir inancı var bilmiyorum artık" diye konuştu.