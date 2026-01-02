Haberler

Esenler'de otobüs durağında bulunan bebek koruma altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de bir otobüs durağında puset içinde bulunan 1 aylık bebek, vatandaşların ihbarı sonrası sağlık kontrolünden geçirildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Olayın ardından polis, bebeği bırakan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Esenler'de otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı.

Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok