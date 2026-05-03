Esenler'de öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Esenler'de, silahla vurularak ağır yaralanan ve 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tuna Mahallesi'nde, 19 Nisan'da çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Özer'in cenazesi, ailesi tarafından kurumdan alındı.

Gencin naaşı, Esenler Karacabey Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile yakını Muhammed Dündar, Özer'in olayla bir alakası olmadığını söyledi.

Özer'in işten izin alıp asker eğlencesine gittiğini anlatan Dündar, "Eğlence sırasında iki çocuk kavga ediyor. Çocuklardan biri de silah çıkarıyor. Kurşun, Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir alakası yok. Durumunun iyiye gittiğini söylüyorlardı ama sonra vefat haberi geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Nisan'da Esenler Tuna Mahallesi'nde çıkan tartışmada Yusuf Arda Özer'in silahla ateş edilerek ağır yaralanmasına ilişkin yapılan çalışmada, 27 Nisan'da gözaltına alınan D.G. (17) tutuklanmıştı.

Hastanede 14 gündür tedavi altında olan Özer ise dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir
