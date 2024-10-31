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Esenler'de İlk 'Atıksız Tarifler' Kitabı Tanıtıldı

Esenler'de İlk 'Atıksız Tarifler' Kitabı Tanıtıldı
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Esenler Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında Türkiye'de ilk kez akıllı kitap olarak tasarlanan 'Atıksız Tarifler' kitabını tanıttı. Kitap, gıda israfına karşı farkındalık yaratmayı ve atıksız mutfak felsefesini yaymayı amaçlıyor.

Esenler Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında, Türkiye'de ilk kez akıllı kitap olarak tasarlanan "Atıksız Tarifler" kitabını tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıdanın israf edilmesi ve evsel gıda atıklarının artmasına karşılık belediye tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen "Atıksız Hayat-Atıksız Mutfak" hareketi kapsamnda "Atıksız Tarifler" kitabı meraklılarıyla buluşturuldu.

Türkiye'de ilk kez akıllı kitap olarak tasarlanan ve karekod yönlendirmeleriyle okuru uygulamalı videolarla buluşturan kitap için Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nda tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, gastronomi dünyasının önemli isimleri ile projede yer alan kursiyerler katıldı.

Etkinlikte konuşan Göksu, atıksız mutfak ve geri dönüşümün herkesin hayat felsefesi haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Göksu, "Sıfır atık meselesi bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyan önemli bir farkındalık oluşturdu. Belediye olarak her gün ortalama 400 ton çöp topluyoruz. Hedefimiz, bu çöplerin hepsini ayrıştırmak." diye konuştu.

Şef Esat Özata ise 2 yıl boyunca pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini, proje kapsamında 6 dönem atıksız mutfak atölyeleri düzenlediklerini, "Atık yapma, katık yap" mottosuyla arta kalan yiyecekleri diğer yiyeceklerle entegre edip bu şekilde kitabı oluşturduklarını belirtti.

Programda Göksu ve beraberindekiler, atölye öğrencilerince sofralara yeniden kazandırılan lezzetleri tattı. Ardından projede yer alan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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