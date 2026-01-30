Haberler

Esenler'de İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı

Güncelleme:
Esenler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir İETT otobüsü, park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ESENLER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 27 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerek yola yürüyerek devam etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
