Esenler'de çıkan tartışmada silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Esenler'de 19 Nisan'da çıkan tartışmada silahla vurulan genç, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi'nde bir sokakta 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'in silahla vurulmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, D.G'nin (17), olay yerinde Özer ile bir süre tartıştıktan sonra ayrıldığını, daha sonra buraya dönerek Özer'e silahla ateş açtığını belirledi.

Polis ekiplerinin 27 Nisan'da gözaltına aldığı D.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hastanede 14 gündür tedavi altında olan Özer ise bugün yaşamını yitirdi.