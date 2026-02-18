Haberler

İstanbul'da "Afetlere Hazırlık" temalı Dijital Oyun Geliştirme Kampı tamamlandı

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kamp, 50 katılımcının afet farkındalığını artırmaya yönelik dijital oyun projeleri geliştirmesiyle sona erdi. Finalde en iyi projeleri geliştiren takımlara ödüller verildi.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Afetlere Hazırlık" temalı Dijital Oyun Geliştirme Kampı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Oyunla Gelecek'in organizasyonunda 13-15 Şubat'ta düzenlenen kampta, Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen 50 katılımcı, afet farkındalığını artırmaya yönelik dijital oyun projeleri geliştirdi.

Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan takımlara Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa isimleri verildi.

Katılımcılar, deprem, sel ve yangın gibi afetler öncesinde hazırlık ile afet sonrası doğru müdahale süreçlerini konu alan dijital oyun projeleri tasarladı.

Kamp süresince katılımcılara eğitsel oyun tasarımı, oyunlaştırma ve toplumsal etki odaklı oyun geliştirme eğitimleri verilirken, Esenler Arama Kurtarma ekipleri tarafından afet anına ilişkin uygulamalı saha deneyimleri paylaşıldı.

Final gününde oyun prototipleri jüriye sunuldu ve değerlendirme sonucunda birinci olan Hatay Takımı 20 bin, ikinci Kahramanmaraş Takımı 15 bin, üçüncü Diyarbakır Takımı ise 10 bin lira ödül kazandı.

Programa katılan tüm katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA " / " + Fatma Nur Duman Arı -
