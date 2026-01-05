Haberler

Bir aylık bebeği durağa bıraktılar: Anne ve anneanne gözaltında

İstanbul Esenler'de bir aylık bebeği otobüs durağına bırakan anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. Bakanlık tarafından koruma altına alınan evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin anne ve anneannesi deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.
Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.
