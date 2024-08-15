Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Esenler Belediyesince, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılında, 2 bin 11 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm proje alanındaki son konutların yıkımının yapıldığı Oruçreis Mahallesi'nde tören düzenlendi.

"Sesinizi Duyan Var" sloganıyla gerçekleştirilen törende, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 80 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin konutun bulunduğu anlattı.

Alanda 200 binanın yıkım işleminin kaldığını belirten Göksu, imarlı alan olmasına rağmen burayı imara kapatarak içerisinde sosyal alanların olacağı Millet Bahçesi yapacaklarını anlattı.

Riskli yapıda oturan vatandaşların artık güvenli evlerde kaldıklarını aktaran Göksu, 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük acılar yaşandığını, bunların tekrarlanmaması için yapı stoklarının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Esenler Belediyesi olarak kentsel dönüşümde çok büyük mesafe kaydettiklerini, ilçedeki konutların yenilenmesiyle 300 bin nüfusun güvenli evlere kavuştuğunu aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da doğduğum ilçedeki konutların yüzde 75'i yok oldu. Parti rozetlerini çıkartarak, kentsel dönüşüm meselesini siyasetin çok ötesinde görerek hepimiz elimizi taşın altına koyup insanımızın huzurla ve güvenle oturacağı konutların inşası için siyasi akıl, yerel yönetimler, vatandaşımız ve medya el ele vererek bu işi çözmek zorundayız. O büyük acıları yaşamamak için büyük tedbirleri almamız gerekiyor. 6 Şubat depremleri bizim için yeni bir ders dönemi olmuştur. İnşallah ders almışızdır ve aldığımız derslerle tedbirler almaya devam ederiz. Gördüğünüz gibi burada yıkılan konutlarda kardeşlerimiz oturuyordu, şimdi onlar huzurla güvenli konutlarda oturuyorlar."

6 bin 660 aile güvenli konutlara taşındı

Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Göksu, "Şu ana kadar taşıdığımız konutlara ilave olarak yıl sonu itibarıyla 6 bin 660 konutu taşımış olacağız. 6 bin 660 ailemiz yeni ve huzurlu konutlarına kavuşmuş olacak. Biz yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm hayat kurtarma çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.

Mülk sahiplerinden Şeref Yumurtacı da 33 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirterek, yıkımı yapılan yerde yaşadığı dönemde dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale etmekte zorlandığını anlattı.

Yıkılan bazı binaların deniz kumuyla yapıldığını gördüklerini ifade eden Yumurtacı, belediyenin başlattığı kentsel dönüşüm sayesinde şu an 15 Temmuz Mahallesi'nde güvenli yapılarda oturduklarını söyledi.