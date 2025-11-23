Haberler

Eşekli Kütüphaneci'den İlham Alan Emekli Öğretmen, Çocuklara Kitap Dağıtıyor

1940'lı yıllarda 'Eşekli Kütüphaneci' olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den ilham alarak Adana'da kırsal okullara kitap dağıtan emekli öğretmen Belgin Atasever, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Nevşehir'de 1940'lı yıllarda köy köy gezip kitap dağıtan ve "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den ilham alan emekli öğretmen Belgin Atasever, Adana'da ziyaret ettiği kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören çocuklara hikaye kitabı hediye ediyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan 51 yaşındaki Atasever, 1997'de Yüreğir Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı.

Atasever, mesleğini sürdürürken Çukurova Üniversitesi'nde "Eğitim Programları ve Öğretimi" alanında yüksek lisans yaptı.

Öğretmenliğe 2023'te emekli olarak veda eden Atasever, aynı yıl eğitim danışmanlığı şirketi kurdu.

Atasever, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, insanların kitaba ulaşabilmesi amacıyla 1940'lı yıllarda eşek ve katırlarla köy köy gezip kitap dağıtan ve "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den ilham alıp sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Omzuna astığı çantasıyla 2 yılda kırsal mahallelerdeki 19 okulu ziyaret eden Atasever, kazancının bir kısmıyla aldığı hikaye kitapları ve oyuncaklar ile tasarladığı kitap çantalarını öğrencilere ulaştırıyor.

"Çocukların yüzlerindeki gülümseme motivasyon kaynağım"

Emekli sınıf öğretmeni Belgin Atasever, AA muhabirine, çocuklara kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

"Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'ün kitaba verdiği değerden etkilendiğini dile getiren Atasever, şöyle konuştu:

"Eşekli Kütüphaneci'nin beni en çok etkileyen yönü kitap sevgisine olan inancıydı. 'Eğer onlar gelemiyorsa kitabı ben onlara götürürüm' diyerek çıktığı bu yolculuk beni çok etkiledi ve ilham kaynağı oldu. Heybe fikri de onun eşeklerin üzerine kitapları yükleyip köylere taşımasından etkilenmemle ortaya çıktı. Ben de heybeme kitapları ve oyuncakları koyup çocuklara ulaşmak üzere yola çıktım. Çocukların yüzlerindeki gülümseme benim motivasyon kaynağım."

Daha fazla çocuğa ulaşmayı istediğini belirten Atasever, "Bu çalışmada beni en çok motive eden, çocukların beni sevinçle karşılamaları ve gözlerindeki parıltı. Heybeyi gördüklerinde heyecana ve meraka kapılıyorlar. Daha sonra yaptığımız okuma çalışmaları sırasında verdikleri tepki inanılmaz güzel. Bu beni çok motive ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
Haberler.com
