ESAM'dan BM'nin "Eşit Dünya" haritası kararına ilişkin açıklama:

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı İbrahim Ertan Yülek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kıtaların gerçek yüzölçümü oranlarını doğru yansıtan "Equal Earth" (Eşit Dünya) harita projeksiyonunun eğitim, kamu kurumları ve uluslararası platformlarda kullanımını teşvik eden karar tasarısının kabul edilmesini isabetli ve adil bir karar olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Yülek, karara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllardır kullanılan bu gerçek dışı harita yerine, coğrafi hakkaniyete çok daha yakın olan yeni harita sistemine geçilmesini son derece isabetli ve adil bir karar olarak değerlendiriyoruz. ESAM olarak temennimiz ve beklentimiz, BM'nin bu harita kararında olduğu gibi, yeryüzünde var olan tüm haksız, yanlı ve sömürgeci uygulamalara karşı da aynı kararlılıkla adımlar atması ve küresel adaleti tesis etme girişimlerine devam etmesidir."

BM Genel Kurulunda 4 Eylül'de, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge 164 ülkenin oyuyla kabul edilmişti.

Açıklamaya göre, konu daha önce Yülek tarafından "Dünyanın Merkezi Neresidir?" başlıklı Çarşamba Konferansı'nda coğrafi metodolojiyle ele alınmıştı.

Konferansta, dünya genelinde en yaygın kullanılan ve Gerardus Mercator tarafından 1569 yılında çizilen "Mercator Projeksiyonu"nun doğru olarak gerçekleri yansıtmadığı açıkça ortaya konulmuştu. Söz konusu harita projeksiyonunda, batı ve kuzey bölgelerinin kasıtlı veya kasıtsız olarak olduğundan çok daha büyük gösterildiği Afrika-Rusya ve Hindistan-İskandinavya örnekleriyle somut şekilde açıklanmıştı.

Kaynak: AA