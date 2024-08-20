Erzurumlular Oğuzhan Koç ile coştu

Ünlü sanatçı, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi

ERZURUM - Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu. Ünlü sanatçı, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Ayy, Küsme Aşka, Gül ki, Giden Günlerim Oldu gibi onlarca hit şarkısını meydanı dolduran on binlerce kişiyle birlikte seslendiren Oğuzhan Koç, 2010 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sahnelenen bir parodi için bestelediği "Domuz Gribi" şarkısını da yoğun istek üzerine seslendirdi. Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verdi.

Koç; O Ses Türkiye yarışmasında, Erzurum'dan yarışmaya katılan ve şampiyon olan yarışmacısı Hasan Koçak'ı da sahnesinde misafir etti. Koçak sahnede Bi' Tek Ben Anlarım şarkısını seslendirdi.