Erzurum Yakutiye'de 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, ölümü şüpheli bulundu

Erzurum Yakutiye'de 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, ölümü şüpheli bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine durumu 112'ye bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; ölüm şüpheli bulunduğu için inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan M.O.'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA