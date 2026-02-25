Haberler

Erzurum Valisi olarak atanan Aydın Baruş, Gümüşhane'den uğurlandı

Güncelleme:
Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanan Aydın Baruş, düzenlenen törenin ardından kentten ayrıldı ve protokol üyeleri ile vatandaşlarla vedalaşarak görevine başladı.

Vali Baruş, valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla vedalaşan Baruş, görev yerine uğurlandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
