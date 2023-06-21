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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde kırsal mahallede yangın çıktı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde kırsal mahallede yangın çıktı

Güncel Haberler

Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Köşeyolu Mahallesi'ndeki bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmalarına ilçeye yakın olan İspir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan ve evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

???????Köşeyolu Mahallesi'ndeki bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına ilçeye yakın olan İspir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Pazaryolu İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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