Erzurum'un Pasinler ilçesinde sağanak ve dolu: 50'den fazla iş yeri ve 200'e yakın ev su altında kaldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 50'den fazla iş yeri ve 200'e yakın evi su bastı. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir süre sonra etkisini artıran yağışla birlikte ana cadde ve mahalleler sular altında kaldı. Rögarların taşmasına neden olan yağış, zaman zaman trafiği de aksattı. Depo ve otopark olarak kullanılan 50'den fazla iş yeri ile 200'e yakın evi su bastı. Pasinler Belediyesi personeli ve itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle taşkın olan yerlerde su tahliye çalışması yaptı.