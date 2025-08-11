Erzurum'un İspir İlçesinde Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
İspir ilçesinde, Kartalkaya Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Kartalkaya Mahallesi'nde dağlık bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel