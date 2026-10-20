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Erzurum Tekman'da kavgayı ayırmaya çalışan yaşlı kadının ölümünde 1 zanlı tutuklandı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde 18 Ekim'de akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Karlıca Mahallesi'nde 18 Ekim'de Asiye İpek'in (71) akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isterken öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ'nin (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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