Üye Girişi
Haberler

Erzurum Şenkaya'da Şen-Kay Hızek Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen Şen-Kay Hızek etkinliğinde katılımcılar kızaklarla kaydı, yöresel oyunlar oynadı ve eğlendi. Halk ozanlarının türkü dinletisiyle renklenen etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde "Şen-Kay Hızek" etkinliği gerçekleştirildi.

Şenkaya Belediyesince Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, kızaklarla kaydı, yöresel oyunlar oynayıp eğlendi.

Halk ozanlarının türkü dinletisi sunduğu etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, AA muhabirine, programın renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Tüm hizmetlerin vatandaşlar için yapıldığını belirten Bedir, "Çocuklarımız burada eğleniyor, yetişkinlerimiz izliyor. Ortam güzel vatandaşımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor." dedi.

Etkinliğe katılan Cemil Yıldırım da kızakları görünce çocukluk dönemini hatırladığına işaret etti.

Yıldırım, etkinlikten memnun kaldığını belirterek, "Çocukluğumuzda biz de naylon poşetlerle ve araba lastikleriyle kayardık. Kızağımız yoktu ve o zamanlar bize kimse yapmazdı ama burada bugün gördük. Başkanımız yaptırmış güzel kızaklar var. Biz de kaydık her şey çok güzeldi, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Aktaş da etkinliğin çocuklar için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Şenkaya Kültür Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title