Erzurum Palandöken'de kar yağışı kayak merkezinin üst pistlerini beyaza bürüdü

Erzurum Palandöken'de kar yağışı kayak merkezinin üst pistlerini beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'da akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı; Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.
Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA