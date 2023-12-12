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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Yüksek kesimlerde yerleşim yerleri beyaza büründü, görüş mesafesi düştü ve bazı araçlar yolda kaldı.

Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Kars'ta da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezini beyaza bürürken, Kars Kalesi ile tarihi yapılar karla kaplandı.

Etkili olan sis nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistinde kar kalınlığı 55 santimetre ulaştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel

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