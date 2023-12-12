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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

12 Aralık 2023 10:15 Güncelleme: 10:16 Abone Ol

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Yüksek kesimlerde yerleşim yerleri beyaza büründü, görüş mesafesi düştü ve bazı araçlar yolda kaldı.