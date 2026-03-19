Erzurum'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Erzurum'daki bir kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir yaralının durumu ciddi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında bir AVM'nin önündeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 25 ABA 858, 25 AFH 634, 25 SK 194 ve 25 AAN 158 plakalı araçlar kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. 7 yaralı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

